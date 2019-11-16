Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi - Son Dakika

Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi

6 saat önce

Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildiİSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi

İSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Bisikletli şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi

Arnavutköy, Hadımköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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