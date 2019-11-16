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Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi
6 saat önce
Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildiİSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
Arnavutköy'de bisikletlinin feci ölümü: Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi
İSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Bisikletli şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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