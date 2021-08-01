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Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı

01.08.2021 09:12
Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı, System.String[]

Arnavutköy'de denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi.

Arnavutköy'de denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç, sahilde bulunan cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.30 sularında Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar gencin yardımına koştu. Kurtarılarak sahile çıkartılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Boğulma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı - Son Dakika


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