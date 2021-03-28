Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı - Son Dakika

Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı

28.03.2021 17:54
Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı, System.String[]

Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı Yangına giden itfaiye ekipleri çamura saplandı Arnavutköy'de çayırlıkta bulunan boş bir barakada çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri çamura saplandı.

Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı

Yangına giden itfaiye ekipleri çamura saplandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de çayırlıkta bulunan boş bir barakada çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucu çamurdan çıkan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesindeki boş bir çayırlıkta bulunan boş bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmaya çalışan bir itfaiye ekibi, yolda çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucunda köylülerinde yardımıyla traktörlerle saplandığı yerden çıkartılan itfaiye araçları yangın yerine ulaşabildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda barakadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın da herhangi bir yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı
Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı
Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı
Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı

İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı - Son Dakika


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