ARNAVUTKÖY'DE BOYNUNA İP BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEYEREK İLERLEDİ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE BOYNUNA İP BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEYEREK İLERLEDİ

07.07.2022 09:08

ARNAVUTKÖY'de bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi.

ARNAVUTKÖY'de bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi. Köpeğin zaman zaman yürüyemeyip düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İslambey Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir kişinin, boynuna ip geçirdiği köpeği sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüldü. Köpeğin boynuna ip bağlanarak götürülmesini çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Metrelerce sürüklenen köpeğin zaman zaman düştüğü, yerde sürüklendiği görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE BOYNUNA İP BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEYEREK İLERLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE BOYNUNA İP BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEYEREK İLERLEDİ - Son Dakika
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