Üye Girişi
Arnavutköy'de bozuk rögar kapağı kazaya yol açt - Son Dakika

Arnavutköy'de bozuk rögar kapağı kazaya yol açt

06.02.2022 10:55
Arnavutköy'de bozuk rögar kapağı kazaya yol açt

Arnavutköy'de İSKİ ye ait rögar kapaklarının çevresindeki açıklık kazalara yol açtı.

Arnavutköy'de İSKİ ye ait rögar kapaklarının çevresindeki açıklık kazalara yol açtı. Bir minibüsün rögar kapağı kısmındaki açıklığa girerek kaza yaptığı anlar kameralara yansırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TK 2077 plakalı panelvan minibüs İSKİ'ye ait rögar kapağının bulunduğu kısımdaki çukura girdi. Çukura girince savrulmaya başlayan panelvan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına park etmiş tırın dorse kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kazaya ilişkin incelme başlatırken yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazanın ardından İSKİ'ye bağlı ekipler yoldaki bozukluklar ile ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Kaza anına şahit olan mahalle sakinlerinden Furkan Kulancı, "Bugün zaten bizim aracımız yoldaydı cadde den gelen transit araç çukura girerek savruldu ve tıra çarptı kafasında yarıklar vardı ben indiğimde ambulans ekipleri müdahale etmeye çalışıyordu. Bu yolda bunun gibi 2 tane benim bildiğim yer var ileride bir sürü problem var yolda yürüyen bir kadın varmış herhalde lastik patlayıp ters dönmese ona çarpabilirdi yada takla atıp tarlaya uçabilirdi ölümle de sonuçlanabilirdi bizim aracımızın hasarı hiç önemli değil gerçekten inşallah biran önce yapılır bu bozukluklar." Dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki panelvan minibüsün bir anda rögar kapağının bulunduğu alandaki çukura düşerek savrulduğu görülüyor. Minibüsün daha sonra park halindeki bir tırın dorsesine çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Tragger, Minibüs, Kaza, İSKİ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de bozuk rögar kapağı kazaya yol açt - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de bozuk rögar kapağı kazaya yol açt - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement