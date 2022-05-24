"Bu da çalınmaz" dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar - Son Dakika
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"Bu da çalınmaz" dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar

24.05.2022 15:07

"Bu da çalınmaz" dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılarİSTANBUL Arnavutköy'de işyerlerinin önlerinde bulunan giderlerin mazgallarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Bu da çalınmaz" dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar

İSTANBUL Arnavutköy'de işyerlerinin önlerinde bulunan giderlerin mazgallarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de işyerlerinin önünde bulunan su giderlerinin mazgallarına dadanan hırsızlar tek tek mazgalları sökerek çaldı. Bu kadarı da olmaz denilen hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bu da çalınmaz dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar
Bu da çalınmaz dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar
Bu da çalınmaz dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar
Bu da çalınmaz dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Bu da çalınmaz' dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar - Son Dakika


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