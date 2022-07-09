Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı - Son Dakika
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Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

09.07.2022 17:55

- Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

- Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için helikopter de havadan destek veriyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı - Son Dakika
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