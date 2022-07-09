Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

09.07.2022 19:44

Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ekili buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplere, alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle de destek sağlandı.

Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık bir saat sürdürdüğü çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

İtfaiye, yangının söndürülmesinin ardından tarlada soğutma çalışması yaptı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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