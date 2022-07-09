ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGINA HELİKOPTERLİ MÜDAHALE - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGINA HELİKOPTERLİ MÜDAHALE

09.07.2022 18:46

ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGINA HELİKOPTERLİ MÜDAHALEVedat BAYRAKTAR-Taylan ERGÜN, / İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGINA HELİKOPTERLİ MÜDAHALE

Vedat BAYRAKTAR-Taylan ERGÜN,/ İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı. Hızla yayılan alevler nedeniyle yaklaşık 9 dönümlük alan zarar görürken, çıkan yangın helikopter desteği ile söndürüldü.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tarlanın büyük bir kısmına yayıldı. Alevleri gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken engebeli arazi ve alevlerin hızlı yayılması nedeniyle helikopter desteği istendi. Helikopterin de desteğiyle yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 18 dönüm tarlanın yaklaşık 9 dönümünün zarar gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGINA HELİKOPTERLİ MÜDAHALE - Son Dakika

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