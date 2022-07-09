Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tarlanın büyük bir kısmına yayıldı. Alevleri gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken engebeli arazi ve alevlerin hızlı yayılması nedeniyle helikopter desteği istendi. Helikopterin de desteğiyle yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 18 dönüm tarlanın yaklaşık 9 dönümünün zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA ÇIKAN YANGINA HELİKOPTERLİ MÜDAHALE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.