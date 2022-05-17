Arnavutköy'de büyük fabrika yangını - Son Dakika
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Arnavutköy'de büyük fabrika yangını

17.05.2022 08:49

Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı.

Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu fabrikadaki yangın yandaki fabrikaya da sıçradı. Söndürme çalışması sırasında yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. İşçiler ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları da dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 21 metrekare alan üzerindeki fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyulurken, yangın yandaki fabrikaya da sıçradı. Fabrikadan yükselen kara dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Bu sırada bir vatandaş yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı fabrikadaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

EKMEK TEKNESİ YANARKEN AĞLADI

İşbaşı yapmak üzere servislerle fabrikaya gelen işçiler, ekmek teknelerinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Oldukları yere yığılan işçiler, iyi bir haberin gelmesi için bekledi.

FABRİKASININ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bir kaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Yangını söndürme çalışmaları sırasında Arnavutköy itfaiyesinden bir personel kafasına düşen bir cisim ile yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"İŞİMİZE KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ"

Nevse Ayar isim işçi, "Sabah geldiğinde yanıyordu. Yangından etkilenen arkadaşımız yok. Mesai saatinin dışında çıktı. İşimize kavuşmayı bekliyoruz. Ekmek teknemiz yandı. Hüzünlüyüz" dedi.

YANGINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gözyaşlarını tutamayan Badegül Sürücü, "10 senedir burada çalışıyorum. İşbaşı yapmadan duyduk. Geldiğimizde başlamış. Önceden çalışan bir arkadaşım bizi aradı yangını haberi verdi. Bekçi itfaiyeyi aramış. Asansörden fark etmişler. Arkadaşlar yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etmiş. Dumandan etkilenmiş bir kaç arkadaşımız" diye konuştu.

KIZILAY'DAN GIDA YARDIMI

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kızılay da vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine gıda desteği verdi. Kızılay ekipleri, itfaiye ekiplerine vatandaşlara su, maske, ayran, yoğurt dağıtımı yaptı.

(Batuhan Toprak - Volkan Kayalar - Hacer İnci - İHA)

Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını
Arnavutköy'de büyük fabrika yangını

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de büyük fabrika yangını - Son Dakika


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