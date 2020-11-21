Arnavutköy'de caddede sigara içen gence ceza - Son Dakika

Arnavutköy'de caddede sigara içen gence ceza
21.11.2020 09:39
Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de sigara içme yasağının olduğu caddede sigara içerken polislere yakalanan gence 900 lira ceza kesildi.
Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de sigara içme yasağının olduğu caddede sigara içerken polislere yakalanan gence 900 lira ceza kesildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlamalarla ilgili Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. .Denetimlerde sigara içilmesinin yasak olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda sigara içen bir kişiyi durduran polis ekipleri, Hıfzıssıhha Kanunun 232'nci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira ceza kesti. 900 lira cezayı duyan genç ise polis ekiplerine itiraz etti.
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