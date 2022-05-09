ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI

09.05.2022 09:37

ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASITaylan ERGÜN / İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de, telefoncu dükkanı çalışanları işe müşterileri arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü.

ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de, telefoncu dükkanı çalışanları işe müşterileri arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İki hafta önce satın aldıkları ürünün değiştirilmesini isteyen müşteriler ile değişimi reddeden telefoncu dükkanı çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek caddeye taştı ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kavgayı araya girenler güçlükle ayırdı. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI
ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE TEKMELİ YUMRUKLU 'TELEFON' KAVGASI - Son Dakika
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