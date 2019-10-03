Arnavutköy'de caminin minaresinin bir bölümü söküldü havadan aktüel görüntüler)
1 saat önce
ARNAVUTKÖY'DE CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ SÖKÜLDÜ (3) Havadan aktüel görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'DE CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ SÖKÜLDÜ (3) Havadan aktüel görüntüler)
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