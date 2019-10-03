Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de caminin minaresinin bir bölümü söküldü havadan aktüel görüntüler)
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Arnavutköy'de caminin minaresinin bir bölümü söküldü havadan aktüel görüntüler)

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'DE CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ SÖKÜLDÜ (3) Havadan aktüel görüntüler)

ARNAVUTKÖY'DE CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ SÖKÜLDÜ (3) Havadan aktüel görüntüler)

Arnavutköy'de caminin minaresinin bir bölümü söküldü havadan aktüel görüntüler)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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