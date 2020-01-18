Arnavutköy'de çamura batan şahsın hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de çamura batan şahsın hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Arnavutköy'de çamura batan şahsın hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

Arnavutköy'de bataklık alanda çamura saplanan şahsın, hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy'de çamura batan şahsın hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Arnavutköy'de bataklık alanda çamura saplanan şahsın, hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre polislerden kaçarken çamura saplandığı belirtilen şahıs, saatlerce kaldığı yerden kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.


Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bulunan çamura saplanmış halde bulunan şahsın önceki akşam 4 kişinin karıştığı otomobil hırsızlığı şüphelilerinden olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre dün 4 kişinin bir aracı çaldığı ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, otomobilde bulunan GPRS'den şahısların yerini tespit ederek, peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında araç içerisindeki Orhan Y., İbrahim K. ve Öner D. isimli 3 kişi araçtan inerek başka bir araçla kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Bir kişi ise akşam karanlığından faydalanarak kaçarken, ekipler sabah saatlerinde bir kişinin çamura saplandığı ihbarını aldı. Ekipler olay yerine gittiğindeyse şahsın hırsızlık şüphelisi Doğukan G. olduğu öğrenildi. Şahıs tedavi için hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Boğazköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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