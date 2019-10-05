Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de can pazarı
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Arnavutköy'de can pazarı

1 saat önce

Edirne'de sınırdışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan bir tır Arnavutköy'de yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Edirne'de sınırdışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan bir tır Arnavutköy'de yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, 34 göçmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de sınırdışı edilmeyi bekleyen 100'ün üzerinde Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu göçmenlerin içinde bulunduğu tır, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Göçmenler neye uğradığını şaşırırken, kazanın etkisini atlatan tır sürücüsü ise kaçmak için aracın plakalarını söktü.

TIRIN PLAKALARINI SÖKEREK, DORSEYİ KALDIRIP GÖÇMENLERİ SAĞA SOLA SAVURDU

Kazanın etkisini atlatan sürücü, tırın plakalarını söktükten sonra dorsesini kaldırıp, göçmenleri sağa sola savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Tırın dorsesinden düşen göçmenler ise yol kenarındaki petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri göçmenlerin bulunduğu petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu.

34 GÖÇMEN HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde çalışma yapan sağlık ekipleri 34 göçmene müdahalede bulunarak ambulansa aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 34 göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı olmayan göçmenler ise otobüslere bindirilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan göçmenlerin tır şoförüne kişi başı yaklaşık 2 bin dolar verdikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan petrol çalışanı Nurullah Gülten, "İlk başta baktık 10-15 kişi geldi buradan. Birisinin suratı parçalanmıştı. Ne olduğunu sorduk tır devrildi dediler. Ardından biz polisi aradık ambulansı aradık. Damper devrilmiş suratları paramparça olanlar vardı" dedi.

(Erdal Can İçelli - Vedat Bayraktar - Selim Bayraktar/İHA)

Arnavutköy'de can pazarı

Arnavutköy, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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(ÖZEL) Arnavutköy'de can pazarı
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