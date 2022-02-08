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ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

08.02.2022 13:45

ARNAVUTKÖY'de diyaliz hastasını hastaneye götüren araç yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda tarlaya devrildi.

ARNAVUTKÖY'de diyaliz hastasını hastaneye götüren araç yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda tarlaya devrildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık çalışanları uzun uğraşlar verdi. Devrilen minibüsün camlarını tekme atarak kıran sağlık çalışanları, yaralıları çıkararak ambulansa götürdü.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Çilingir mahallesinde meydana geldi. İçerisinde biri diyaliz hastası 3 kişinin bulunduğu hasta nakil aracı, Çilingir - Dursunköy yolunda kaza yaptı. Sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen minibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen minibüste bulunan bir hasta ile yanındaki kişi araç içerisinde sıkıştı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisindeki yaralılar, sağlık çalışanlarının minibüsün camlarını tekmeler atarak kırması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık çalışanları, daha sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

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İtfaiye, Tragger, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI... HASTA NAKİL ARACINDAKİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika
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