Arnavutköy'de yangında can pazarı kamerada: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Panikle bebeğini aşağıya atmak istedi, vatandaşlar atma diye bağırdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanı çatısında çıkan yangın nedeniyle, binanın içini dumanlar kaplayınca vatandaşlar mahsur kalarak balkonlara çıktı. Panikle aşağıda açılan battaniyeye bebeğini atacak olan bir kişi, son anda vatandaşların atma diye bağırmasıyla vazgeçti. Mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri tek tek kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Selvil Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye gör, henüz bilinmeyen bir sebeple 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sardı. Yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, binanın içinin duman dolması nedeniyle mahsur kalınca, nefes almak için balkonlar çıkıp yardım bekledi.

Panikle bebeğini aşağıya atmak istedi, vatandaşlar atma diye bağırdı

Yaşanan can pazarında balkona çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bir kişi kucağındaki bebeğini aşağıda açılan halıya atacakken, son anda aşağıdaki vatandaşların 'atma' diye bağırmasıyla vazgeçti. Daha sonra vatandaşlar binadan sarkıtılan iple aşağıya inmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan yangına müdahale etti, diğer taraftan da mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde balkonda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.