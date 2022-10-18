Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE ÇATI KATINDA YANGIN

18.10.2022 13:37

Bir son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yunus Emre Mahallesi İdealtepe Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, çatı katında merdiven boşluğunda bulunan kartonların alev almasıyla başladı. Ardından çatı katında bulunan daireye sıçradı. Yangının sıçradığı dairede oturan aile kahvaltı yaptığı sırada dumanları fark etti. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan aile, itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında çatı katında maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın mahallede de kısa süreli paniğe neden oldu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 20:02:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement