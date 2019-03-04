Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Çatışmada Ölenlerin ve İntihar Eden Ağabeyin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Arnavutköy'de Çatışmada Ölenlerin ve İntihar Eden Ağabeyin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

1 saat önce

Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin ve intihar eden ağabeyin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Arnavutköy'de Çatışmada Ölenlerin ve İntihar Eden Ağabeyin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı, System.String[]
Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin ve intihar eden ağabeyin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde dün aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup uzun namlulu silahlarla çatışmaya girmişti. Yaşanan çatışmada vurulan akrabalar Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız kardeşler ile amcaoğulları Hasan Yıldız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı.

Çatışmada hayatını kaybeden Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız kardeşler ile amcaoğulları Hasan Yıldız'ın taziye evinde ağabey Yaşar Yıldız cinnet getirip intihar etmişti.

Cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı

Dolmuş kahyalığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden kardeşler Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve amcaoğulları Hasan Yıldız ile intihar eden ağabey Yaşar Yıldız'ın cenazeleri acılı yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazelerin Beşyüzevler Cenaze İşleri Şefliğinde yapılacak işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Yıldız Camii'nde kılınacak namazdan sonra Kayabaşı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Şahin Yıldız , Adli Tıp, Arnavutköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Silahlı Çatışmada Ölen 2 Kardeşin Ağabeyi, Acıya Dayanamayıp İntihar Etti Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti

Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Çatışmada Ölenlerin ve İntihar Eden Ağabeyin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]