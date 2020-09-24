- Arnavutköy'de çifte cinayetin zanlısı yakalandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de eşini ormanlık alanda öldürdükten sonra bir erkek şahsı silahla öldüren zanlı polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
Arnavutköy'de sabah saatlerinde önce eşini ormanlık alanda öldüren daha sonra bir erkek şahsı oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda öldüren zanlı yakalandı.
Olayın ardından polise ekiplerinin başlattığı geniş çaplı operasyonla zanlı kısa sürede yolunda yakalandı. Yakalan şahıs polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:50 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › - Arnavutköy'de çifte cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika