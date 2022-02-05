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ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞKÖFTECİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞKÖFTECİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

05.02.2022 09:58

ARNAVUTKÖY'de bir kişi girdiği çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı.

ARNAVUTKÖY'de bir kişi girdiği çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de Mustafa Sinan'a ait çiğ köfte dükkanına müşteri gibi giren bir kişi, tezgahta bulunan sadaka kutusunu kolunda tuttuğu hırkasının altına koyarak çaldı. Sadaka kutusunda 700 liraya yakın yardım parasının olduğunu söyleyen sahibi Mustafa Sinan, Neyse ki tezgahta SMA hastası bir yavrumuzun yardım kampanyası kumbarasını görüp çalmamış hırsız. Sadaka kutusunda da 700 lira vardı ancak SMA hastası kardeşimizin yardım kumbarası çalınmış olsaydı bu bizleri çok yaralardı dedi. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞKÖFTECİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI
ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞKÖFTECİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI
ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞKÖFTECİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞKÖFTECİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞKÖFTECİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI - Son Dakika
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