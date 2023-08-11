Arnavutköy'de Çıkan Yangına 11 Saattir Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de Çıkan Yangına 11 Saattir Müdahale Ediliyor

Son Güncelleme: 11.08.2023 16:34

Arnavutköy'de bulunan cam üretim tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri 11 saattir aralıksız müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bölgede yoğun siyah duman oluştu. İtfaiye ekipleri, binanın içerisine yayılan alevlere müdahale etmek için takviye ekiplerle birlikte çalışmalara devam ediyor. Jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de, cam üretim tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 11 saattir aralıksız devam ediyor.

Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde bulunan, giriş katı matbaa olarak kullanılan, diğer katları ise 5 bin metrekare alana kurulu PVC cam üretim tesisi olan 4 katlı fabrikadan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yangın nedeniyle bölgede yoğun siyah duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin, binanın içerisine yayılan alevlere müdahalesi sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Çalışmalara destek vermek için takviye itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Jandarma ve zabıta ekipleri ise fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin dönüşümlü sürdürdüğü söndürme çalışmaları yaklaşık 11 saattir devam ediyor.

Binanın bazı bölümlerinde bulunan PVC panelleri yangının çıktığı bölgeden forkliftlerle uzaklaştırıldı.

Ekipler, bina içerisinde oluşan yoğun dumanın tahliyesini sağlamak için alt katlardaki camları kırdı.

Yangına müdahale sırasında ayağından yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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