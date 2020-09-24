Arnavutköy'de cinayet - Son Dakika

Arnavutköy'de cinayet

Arnavutköy'de bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

Arnavutköy'de bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde, Emrah Erdoğan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak'taki evine giden bir kişi, Erdoğan'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Emrah Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de cinayet

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Arnavutköy, Sabah, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de cinayet - Son Dakika


Son Dakika

"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
Jose Mourinho, kendisiyle ölen babası için fotoğraf çektirmek isteyen gazeteciyi kırmadı Jose Mourinho, kendisiyle ölen babası için fotoğraf çektirmek isteyen gazeteciyi kırmadı         
18:08
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü         
16:19
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu         
12:12
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei