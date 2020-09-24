Arnavutköy'de cinayet - Son Dakika

Arnavutköy'de bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde, Emrah Erdoğan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak'taki evine giden bir kişi, Erdoğan'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Emrah Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.