Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı

19.07.2022 00:33
Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı

Arnavutköy'de bir parkta onlarca çocuk arasında kavga çıktı.

Arnavutköy'de bir parkta onlarca çocuk arasında kavga çıktı. Kavgada çocuklardan birinin kurusıkı silahla havaya ateş açması sonucu kaçan çocuklardan bazıları yuvarlandı, bazılarıysa takla attı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, onlarca çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çocuklardan biri kurusıkı silahla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan çocuklar bir anda etrafa kaçıştı. Kaçışan çocuklardan bir kısmı takla attı, bir kısmı da yuvarlandı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ Çocuklar arasında çıkan kavgada silah patladı! Korkuya kapılan çocukların kaçışı kamerada Çocuklar arasında çıkan kavgada silah patladı! Korkuya kapılan çocukların kaçışı kamerada Son dakika haberi: 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti Son dakika haberi: 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı - Son Dakika
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