Arnavutköy'de çocuklar araç sahiplerini isyan ettirdi - Son Dakika
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Arnavutköy'de çocuklar araç sahiplerini isyan ettirdi

16.10.2022 10:04

Arnavutköy'de çocuklar araç sahiplerini isyan ettirdi Arnavutköy'de çocuklar sokaktaki bütün arabaların sibop kapaklarını söktü Arnavutköy'de bir grup çocuk sokak üzerinde park edilmiş bütün araçların sibop kapaklarını söktü.

Arnavutköy'de çocuklar araç sahiplerini isyan ettirdi

Arnavutköy'de çocuklar sokaktaki bütün arabaların sibop kapaklarını söktü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir grup çocuk sokak üzerinde park edilmiş bütün araçların sibop kapaklarını söktü. Araç sahipleri sibop kapaklarının sökülmesi nedeniyle isyan ederken, çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Feridun Sokak'a dadanan bir grup çocuk, park halindeki araçların sibop kapaklarını söktü. Edinilen bilgiye göre, otomobillerin sibop kapaklarını söken çocuklar, kendi bisikletlerine taktı. Haftalardır sökülen sibop kapaklarını gören araç sahipleri isyan ederken, çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz"

Sokakta yaşayan otomobil sahibi Halil Dosturoğlu, "Çocuklar grup halinde buraya gelip sibop kapaklarını ve araçların bazı yerlerini söküyorlar. Biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Lastikçiye gitseler bunları bedava veriyorlar ama bunlar çalmakta ısrar ediyorlar anlamış değilim" dedi.

Sibop kapaklarını söken çocuklar kamerada

Öte yandan Feridun Sokak'a dadanarak otomobillerin sibop kapaklarını söken çocuklar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların otomobillerin yanına giderek kontrol ettikleri ardından sibop kapaklarını söktükleri görüldü. Çocuklar kapakları söktükten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de çocuklar araç sahiplerini isyan ettirdi - Son Dakika

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