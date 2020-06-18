ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLAR YAĞMURUN TADINI BÖYLE ÇIKARDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLAR YAĞMURUN TADINI BÖYLE ÇIKARDI

ARNAVUTKÖY'de çocuklar aniden bastıran yağmurun tadını çıkardı.

ARNAVUTKÖY'de çocuklar aniden bastıran yağmurun tadını çıkardı. Yolda oluşan su birikintisinin içine giren çocuklar yağışa aldırmadan eğlencenin tadını çıkarttı. Arnavutköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde aniden bastıran yağışla birlikte yol göle döndü. Yoldaki su birikintileri içine girip çıkan çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Bazı çocuklar birikintinin içinde yüzmeye çalıştı. Çocukların eğlendikleri bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü: --------------- --------------- -Yağışla oluşan su birikintileri -Yağışla oluşan su birikintileri -İçine giren çocuklar -İçine giren çocuklar -Yüzmeye çalışanlar -Yüzmeye çalışanlar -Genel ve detaylar



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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