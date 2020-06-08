Arnavutköy'de dehşet anı kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de dehşet anı kamerada

Sokak ortasında karısına kurşunları böyle yağdırdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldürdü. Yakınlarının engellemesine rağmen eşine pompalı silahla kurşun yağdıran zanlının o anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokakta yaşandı. İddiaya göre Veysi Çelik ve eşi Hatice Çelik evde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. İkili arasında evde başlayan tartışma sokak üzerinde de devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine gözü dönmüş adam eşine yanında bulunan pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Bir süre sonra geri dönen zanlı akrabalarının engel olmasına rağmen kurşun yağdırmaya devam etti. Dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrasında kaçan adamı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.