ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 5 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 5 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ

OLAY YERİNDE CESET KALDIRILMADAN TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI-DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDITaylan ERGÜN-Cemil ÖZDEMİR/ ARNAVUTKÖY'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 5 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ, System.String[]

-OLAY YERİNDE CESET KALDIRILMADAN TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

-DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Taylan ERGÜN-Cemil ÖZDEMİR/ ARNAVUTKÖY'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay anında orada olan oğlu İshak Çelik annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları ise çevredekiler tarafından görüntülendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi yerden kaldırılmadan, Veysi Çelik'in yakınları ile Hatice Çelik'in yakınları arasında arbede de yaşandı.

Olay, Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi Hatice Çelik ile eşi Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Hatice Çelik sokağa çıktı. Evinde bulunan pompalı tüfeği de yanına alarak eşinin peşinden giden Veysi Çelik, sokak ortasında Hatice Çelik'e ateş etti. Hatice Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Çelik çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Çevredekilerin engellemesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Veysi Çelik bir süre sonra gelerek Hatice Çelik'e tekrar ateş etti. Bu sırada olay yerinde olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Çelik vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Çelik'in oğlu İshak Çelik ise annesinin başında gözyaşı döktü.

"OĞLU VE YEĞENİ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI. ENGEL OLAMADI"

Veysi Çelik'in amcasının oğlu Şakir Çelik "Demek ki anlaşamadılar. Geçimsizlik başka bir neden yok. Daha önceden aralarında tartışma yaşanıyordu. Olay sırasında Veysi Çelik'in oğlu ve yeğeni araya girmeye çalıştı. Engel olamadı." dedi.

OLAY YERİNDE KAVGA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada Veysi Çelik'in yakınları ile Hatice Çelik'in yakınları arasında arbede yaşandı. Yapılan çalışmaların ardından Hatice Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Hatice Çelik'in kanlar içinde yerde yattığı görülüyor. Tekrar olay yerine gelen Veysi Çelik ise pompalı tüfekle iki el ateş ediyor. Yeğeni ise silahı Veysi Çelik'in elinden aldığı görülüyor.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Veysi Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Hatice Çarpar, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 5 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ - Son Dakika

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