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Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)

54 dakika önce

İstanbul DHAArnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1), System.String[]
İstanbul DHA

Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü. Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Detaylar


Arnavutköy, İstanbul, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:01 Kaynak: DHA
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