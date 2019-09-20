Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
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ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:03 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü. Arnavutköy
'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın
, annesi Kadir Aydın
, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan
Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü. Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.
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