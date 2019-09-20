Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (2)
11 dakika önce
ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:25 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü. Arnavutköy
'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın
, annesi Kader Aydın
, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan
Aydın (26)'ı gece saatlerinde öldürdü. Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.
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