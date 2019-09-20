Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3)
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Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3)

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3), System.String[]
Şahin BOZKURT - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kader Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldürdü.  Veysey Aydın kardeşi Nazlıcan Aydın'ı (13) ise bıçakla öldürdü. Katliam komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Kaçan  saldırganın İzmit'te gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:32 Kaynak: DHA
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