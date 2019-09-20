Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3)
1 saat önce
İstanbul DHAArnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:33 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT - İstanbul
DHA Arnavutköy
'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın
, annesi Kader Aydın
, üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan
Aydın'ı (26) silahla vurarak öldürdü. Veysey Aydın kardeşi Nazlıcan Aydın'ı (13) ise bıçakla öldürdü. Katliam komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Kaçan saldırganın İzmit
'te gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Çevredeki kalabalık
-Cenaze aracı
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