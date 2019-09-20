Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

EVE GELEN EKİPLER VAHŞETLE KARŞILAŞTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle yardımıyla içeriye girince 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine bina emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemleri alındı. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, oğul Veysel Aydın'ın işlediği tespit edildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
"ŞOK BİR OLAY BU"
Hayatını kaybeden Abdülkadir Açıkalın'ın mahalleden arkadaşı Mehmet Aluç, "Beş, altı senelik komşumuzdu. İyi bir arkadaşımızdı. Az önce haberim oldu. Şok bir olay bu, çok üzüldük, arkadaşımızdı. Beş vakit namazında niyazında biriydi. Çok temiz bir arkadaşımızdı. Belediyede çalışıyordu, operatördü. İki gün önce yolda karşılaştık, espiri yaptık. Allah rahmet eylesin" dedi.
ZANLI VEYSEL AYDIN İZMİT'TE YAKALANDI
Kaçan zanlının izi İzmit'te tespit edildi. Veysel Aydın'ın peşine düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakaladı. İzmit'te gözaltına alınan Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini söylediği öğrenildi.