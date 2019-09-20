Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

ARNAVUTKÖY'de dün gece bir kişi annesi, babası ve ağabeyini silahla vurarak kız kardeşini ise bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından İzmit 'te yakalandı.Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında yaşandı. Sabaha karşı 24 yaşındaki Veysel Aydın , iddiaya göre ailesiyle kredi borcu sebebiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın, önce üvey babası Kadir Açıkalın (45) annesi Kader Aydın (42) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak daha sonra 13 yaşındaki kız kardeşi Nazlıcan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı Veysel Aydın, cinayetleri işledikten sonra evden kaçtı. Kadir Açıkalın'ın işe gelmediğini farkeden iş arkadaşları, önce telefonla aradı. Açıkalın'a ulaşamayan iş arkadaşları daha sonra Açıkalın'ın oturduğu eve geldiler. Kapıyı çalan iş arkadaşları ve komşuları kapının açılmaması üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi.

EVE GELEN EKİPLER VAHŞETLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle yardımıyla içeriye girince 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine bina emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemleri alındı. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, oğul Veysel Aydın'ın işlediği tespit edildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ŞOK BİR OLAY BU"

Hayatını kaybeden Abdülkadir Açıkalın'ın mahalleden arkadaşı Mehmet Aluç, "Beş, altı senelik komşumuzdu. İyi bir arkadaşımızdı. Az önce haberim oldu. Şok bir olay bu, çok üzüldük, arkadaşımızdı. Beş vakit namazında niyazında biriydi. Çok temiz bir arkadaşımızdı. Belediyede çalışıyordu, operatördü. İki gün önce yolda karşılaştık, espiri yaptık. Allah rahmet eylesin" dedi.

ZANLI VEYSEL AYDIN İZMİT'TE YAKALANDI

Kaçan zanlının izi İzmit'te tespit edildi. Veysel Aydın'ın peşine düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakaladı. İzmit'te gözaltına alınan Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini söylediği öğrenildi.



- İstanbul