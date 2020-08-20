ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu.

ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu. Saldırı sonrası tekrar kaçan kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Arnavutköy'de, eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun'u silahla vurarak öldüren İbrahim Yünkutay, 6 aydır aranırken geçtiğimiz ay tekrar ortaya çıktı. Bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralayan İbrahim Yünkutay yine kayıplara karıştı. Polis yaklaşık 7 aydır aradığı İbrahim Yünkutay yakaladı. Gözaltına alınan Yünkutay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:26

Kaynak: DHA

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