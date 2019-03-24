Arnavutköy'de Depo Yangını
43 dakika önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAArnavutköy'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapan 4 katlı bir fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Arnavutköy
'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapan 4 katlı bir fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın Arnavutköy, Ömerli
Mahallesi'nde gece saat 01: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dersaadet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı kağıt ve ambalaj üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören görevliler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Deponun kapılarının kapalı olması nedeniyle itfiaye ekipleri içeriye merdiven yardımıyla girdi. Depononun kapıları açan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikaya ait depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkş nedeni araştırılıyor.
Görüntü Dökümü:
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Depononun kapılarının açılması
Duman tahliyesinin yapılması
İtfaiye ekiplerinin çevrede inceleme yapması
Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:47 Kaynak: DHA
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