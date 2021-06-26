Arnavutköy'de dereye 'zehir' bırakan fabrikanın faaliyeti durduruldu - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikaya "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmadığı için faaliyetleri durdurulurken 96 bin 561 lira ceza kesildi.

Arnavutköy'de bahçe ve bostanlar arasından geçerek Şamlar Gölü'ne ulaşan dere bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi. DHA'nın haberi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Deredeki renkli atıksudan parmak izi analizi için numuneler alındı. Yapılan inceleme sonucu dereye atık su üzerinden kimyasal bıraktığı belirlenen fabrika tespit edildi. Derenin yakınındaki kot boyama fabrikasından bırakılan kimyasalın dereye ulaştığını belirleyen ekipler yaptıkları kontrollerde, "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmayan fabrikanın faaliyetlerini durdurdu. Fabrikaya izinsiz faaliyetten de 96 bin 561 lira ceza kesildi.