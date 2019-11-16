Son Dakika Haberleri: ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ
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ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi.

ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan bisikletli öldü.

Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 ADH 924 plakalı TIR virajı alamayarak, devrildi. Bu sırada yolun sağ tarafında bisikletiyle giden kimliği belirsiz bir kişi devrilen TIR'ın altında kaldı. Kazadan sonra olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bisikletlinin hayatını kaybettiği tespit edildi. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı. Cenaze itfaiye ekiplerinin yardımıyla TIR'ın altından çıkarıldı. Kazanın olduğu yere gelen savcı olay hakkında inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR'dan görüntü

-Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Savcının inceleme yapması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:26 Kaynak: DHA
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