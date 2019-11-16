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Arnavutköy'de devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:27 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan bisikletli öldü.
Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 ADH 924 plakalı TIR virajı alamayarak, devrildi. Bu sırada yolun sağ tarafında bisikletiyle giden kimliği belirsiz bir kişi devrilen TIR'ın altında kaldı. Kazadan sonra olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bisikletlinin hayatını kaybettiği tespit edildi. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı. Cenaze itfaiye ekiplerinin yardımıyla TIR'ın altından çıkarıldı. Kazanın olduğu yere gelen savcı olay hakkında inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İstanbul
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