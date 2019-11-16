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Arnavutköy'de devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli öldü (1)
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan bisikletli öldü.
Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Yolun kenarında bisikletiyle giden kimliği belirsiz bir kişi devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bisikletlinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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