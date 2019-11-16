Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli öldü (1)
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli öldü (1) - Son Dakika

Arnavutköy'de devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli öldü (1)

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi.

Arnavutköy'de devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli öldü (1), System.String[]
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan bisikletli öldü.

Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Yolun kenarında bisikletiyle giden kimliği belirsiz bir kişi devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.  Kazadan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bisikletlinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
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