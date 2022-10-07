Kaynak: DHA

Hadımköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika

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