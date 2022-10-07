ARNAVUTKÖY'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

07.10.2022 16:44

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden M.D., park halindeki 2 araca çarparak takla attı.

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden M.D., park halindeki 2 araca çarparak takla attı. Otomobilin içinde sıkışan M.D. itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haraççı Mahallesi Haraççı - Hadımköy Caddesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında iddiaya göre seyir halindeki 34 ZF 9515 plakalı otomobilin sürücü M.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. M.D. Kullandığı otomobille yol kenarındaki 2 araca çarparak takla attı. Otomobilin içinde sıkışan M.D., itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralının otomobilin içinden çıkarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Kaynak: DHA

Hadımköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI - Son Dakika
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