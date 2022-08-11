ARNAVUTKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN CİP ANA YOLDAN ÇIKIP TALİ YOLA DÜŞTÜ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN CİP ANA YOLDAN ÇIKIP TALİ YOLA DÜŞTÜ

11.08.2022 16:38
ARNAVUTKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN CİP ANA YOLDAN ÇIKIP TALİ YOLA DÜŞTÜ

ARNAVUTKÖY'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan Algan'ın (37) kullandığı cip, ana yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp tali yola düştü.

ARNAVUTKÖY'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan Algan'ın (37) kullandığı cip, ana yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp tali yola düştü. Kazada cipte sıkışan Algan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. 61 ABN 68 plakalı cipin sürücüsü Serkan Algan, aracıyla Arnavutköy istikametine doğru ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, ana yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından da yaklaşık 2 metre yükseklikten tali yola düştü. Takla atarak duran cipin sürücüsü Serkan Algan, aracın içinde sıkıştı. Cipin içinde sıkışan sürücü Algan'ın yardımına önce diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Algan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN CİP ANA YOLDAN ÇIKIP TALİ YOLA DÜŞTÜ - Son Dakika

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