Arnavutköy'de Dönerci Dükkanında Yağ Kolileri Patladı - Son Dakika

Arnavutköy'de Dönerci Dükkanında Yağ Kolileri Patladı

Son Güncelleme: 05.09.2023 10:26

Arnavutköy'de bir dönerci dükkanında yağ kolilerinin patlaması sonucu yola dökülen yağlar, park halindeki araçlara ve yayalara zor anlar yaşattı.

ARNAVUTKÖY'de dönerci dükkanında yağ kolileri patladı. Çalışanların dükkanı temizlemek için yola döktüğü yağlar, yokuşlu caddeye aktı. Kayganlaşan cadde de park halindeki bir otomobil kayarak, başka park halindeki araca çarparken, caddede yürüyerenler de zor anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanındaki yağ kolileri patladı. Çalışanlar dükkanı temizlemek için yağı yol döktü. Yağlar Genç Osman Caddesine aktı. Cadde de yokuştan aşağıya akan yağ, kısa süre sonra sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Park halindek, bir otomobil caddeye akan yağ nedeniyle kayarak park halindeki başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yağ dökülen yola kum dökerek yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Arnavutköy'de Dönerci Dükkanında Yağ Kolileri Patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Dönerci Dükkanında Yağ Kolileri Patladı - Son Dakika
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