Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın kuruluşlarında düğün konvoyunun yolun bir şeridini kapatarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve oyun oynadıkları anların görüntüsünün yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

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