Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı

29.06.2022 11:33
Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturup trafiği aksatan 6 sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturup trafiği aksatan 6 sürücüye para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın kuruluşlarında düğün konvoyunun yolun bir şeridini kapatarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve oyun oynadıkları anların görüntüsünün yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde, trafiği aksatan araç sürücüleri Turan T, Önder Ö, Haki K, Yunus B, Emin B. ve Fatma Nur A. tespit edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun yolcu indirme kurallarına uymamak, taşıt yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları maddeleri gereğince toplam 3 bin 528 lira para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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