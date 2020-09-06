Olay, dün saat 23: 30'da Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Suriyeli bir ailenin düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga düğün salonu içinde durdurulamayınca caddeye taştı. Kavga bir türlü durdurulamayınca düğün sona erdirildi. Sokağa taşan kavgaya karışanlar dakikalarca birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Tüm yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:59 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de düğünde çıkan kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı - Son Dakika