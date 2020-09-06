ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE ÇIKAN KAVGAYI POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK AYIRDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de bir düğün salonunda çıkan ve dışarıya taşan kavgayı, polis havaya ateş ederek ayırdı. Kavga anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23: 30'da Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Suriyeli bir ailenin düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga düğün salonu içinde durdurulamayınca caddeye taştı. Kavga bir türlü durdurulamayınca düğün sona erdirildi. Sokağa taşan kavgaya karışanlar dakikalarca birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Tüm yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- İstanbul