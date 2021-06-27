Arnavutköy'de düğünde havaya atılan işaret fişeği ormanı yaktı - Son Dakika

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişeklerinden bazıları ormanlık alana düştü. Ormanlık alana düşen işaret fişekleri yangına sebep oldu.

Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişekleri ormana düşerek yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birkaç farklı noktada başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Düğünde havaya atılan işaret fişeklerinin yere düştüğü anlar ve ormanlık alanda başlayan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.