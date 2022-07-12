Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün gece saatlerinde aileler arasında tartışma çıktı. Düğünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Onlarca kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga, etraftakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE KAVGA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.