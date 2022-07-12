Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE KAVGA - Son Dakika
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Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE KAVGA

12.07.2022 11:33

Son dakika haberler... ARNAVUTKÖY'de düğünde aileler arasında başlayan tartışma sokağa taştı.

ARNAVUTKÖY'de düğünde aileler arasında başlayan tartışma sokağa taştı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün gece saatlerinde aileler arasında tartışma çıktı. Düğünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Onlarca kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga, etraftakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE KAVGA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE KAVGA - Son Dakika
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