Arnavutköy'de dünürler arasında kavga: 3'ü ağır 13 yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de dünürler arasında kavga: 3'ü ağır 13 yaralı

24.07.2022 17:09
Arnavutköy'de dünürler arasında kavga: 3'ü ağır 13 yaralı

Arnavutköy'de dünürler arasında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak, silah, sopa ve taşlarla saldırdı.

Arnavutköy'de dünürler arasında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak, silah, sopa ve taşlarla saldırdı. Kavgada 3'ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi Kaan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır evli olan eşi ile anlaşamayan Mehtap K. akşam saatlerinde ailesini arayarak dayak yediğini ve kendisini almaları gerektiğini söyledi. Telefon üzerine Mehtap K.'nin ailesi, kalabalık bir grup ile Mehtap K.'nin yaşadığı sokağa gelerek dünürleri olan aileye saldırdı. İki ailenin kavgasına diğer aile üyeleri de karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada 3'ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralılar civar hastanelere kaldırılırken, yaşananlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

Yaşananları anlatan, çocukları ve eşi yaralanan Çiçek K., "Biz 4 sene önce oğlumun amca çocuğu olan gelinimizi aldık. 4 senedir hem kendisi hem ailesi bize yapmadıklarını bırakmadı. Çocuklarını kaç kere düşürdü doğumunu engelledi. En son dün gece işte biz ailesini aradık 'gelin alın kızınızı' dedik. Kendileri kalabalık şekilde geldiler burada kavga çıktı. Benim eşim, çocuklarım hepsi yaralandı ve farklı hastanelerdeler kimisi karşıda kimisi buralarda. Hepsi kan içerisinde yerlerdeydi sonra ambulans, polis falan geldi. Şimdi herkes bir yerlerde ne olacak bilmiyorum. Burası savaş meydanına döndü adeta" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Cep Telefonu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de dünürler arasında kavga: 3'ü ağır 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de dünürler arasında kavga: 3'ü ağır 13 yaralı - Son Dakika
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