Arnavutköy'de "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açan şüpheliler kaçtı - Son Dakika

Arnavutköy'de gece saatlerinde "dur" ihtarında bulunan polislere ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması sonrası gece saatlerinde devriye görevi yaptıkları sırada, şüphelendikleri 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Zanlılar, ihtar üzerine ekiplere silahla ateş açarak yaya olarak kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.